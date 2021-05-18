Украина призывает НАТО увеличить присутствие в Черном море

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в ходе встреч в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе призвал НАТО нарастить присутствие в Черном море, сообщает пресс-служба Генштаба украинских ВС в Facebook.

Хомчак встретился с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом, а также с главами Генеральных штабов ВС Польши и Турции Раймундом Анджейчаком и Яшаром Гюлером.

«Во время встреч речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными Силами Украины и армиями стран НАТО <…> В частности, речь шла об увеличении присутствия военно-морских и воздушных активов союзников в Черном море», — указано в сообщении.

В апреле текущего года украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что «настал момент» пригласить Украину в НАТО и Евросоюз. Он также попросил президента США Джо Байдена помочь украинскому государству вступить в Североатлантический альянс.