Россия может разместить стратегические бомбардировщики в Арктике

Начальник штаба армии военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота России генерал-майор Игорь Чуркин заявил, что арктический аэродром «Нагурское» может принимать любые типы самолетов, включая стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Чуркина, аэродром «Нагурское», расположенный на острове Земля Александры, был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3,5 тыс. метров, что позволяет аэродрому принимать все классы воздушных судов.

Также Чуркин рассказал ТАСС, что Северный флот отрабатывает применение истребительной авиации с арктических аэродромов.

По его словам, в этом году стало известно о возможности применения истребителей МиГ-31 в рамках несения опытного боевого дежурства по ПВО на аэродроме «Рогачево» архипелага Новая Земля.

Он также добавил, что два месяца назад на архипелаге Земля Франца-Иосифа под руководством главнокомандующего ВМФ проходила комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021», в ходе которой с аэродрома «Нагурское» был совершен длительный полет двух истребителей МиГ-31.

«Прошли географическую точку Северного полюса, успешно выполнили учебно-боевую задачу и вернулись, совершили посадку на этот же аэродром. Важно отметить, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение самолетов оперативно-тактической авиации, в том числе истребителей, с аэродромов в арктической зоне ответственности», — сказал Чуркин.

Авиация Северного флота периодически сопровождает самолеты-разведчики НАТО над Баренцевым морем и недалеко от Кольского полуострова, добавил генерал-майор. Он также подчеркнул, что обеспечение мира и безопасности в Арктике является важнейшей государственной задачей, решать которую доверено Северному флоту.