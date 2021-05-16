Армия Израиля нанесла ракетные удары по домам и офисам членов ХАМАС

Армия Израиля сообщила о ракетном ударе по домам и офисам членов ХАМАС, говорится на сайте военного ведомства.

Военные атаковали офис руководителя отдела планирования и развития политического бюро палестинской организации Самаха Сарага, дом командующего одним из батальонов ХАМАС в секторе Газа Юсефа Абд аль-Вахаба и дом поставщика оружия Ахмада Абд аль-Ар-Рафаха.

Ранее сообщалось, что Израиль подверг атаке дом лидера политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Также известно, что израильская армия нанесла ракетный удар по дому брата Синвара Мухаммеда, который отвечает за снабжение организации и ее членов в Хан-Юнисе.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.