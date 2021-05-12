Армия Израиля сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС

В ходе атаки израильских истребителей были ликвидированы ключевые лица разведывательной системы палестинского радикального движения ХАМАС, сообщает армия Израиля (ЦАХАЛ) на своей странице в социальной сети Twitter.

«В ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности <...> были ликвидированы ключевые лица системы военной разведки ХАМАС», – указано в сообщении.

Израильская армия поясняет, что речь идет о главе управления военной разведки радикального движения Хассане Каоджи и его заместителе, начальнике управления контрразведки Вали Иссе.

Ранее сообщалось, что боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» выпустило более 200 ракет по Израилю.

Вечером в понедельник, 10 мая, на границах сектора Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация. Утром следующего дня Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет.

В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также запрещенного в России «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».