В России создается цепочка новых гиперзвуковых комплексов для развития «Авангарда»

В России идет разработка новых гиперзвуковых комплексов, которые станут развитием «Авангарда», «Циркона» и «Кинжала». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального конструктора НПО Машиностроения Александра Леонова.

«Сегодня то, что на слуху, — «Авангарды», «Цирконы», «Кинжалы», а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться», — заявил он.

Леонов подчеркнул, что сейчас ни одна страна в мире не может создать более скоростной гиперзвуковой блок, чем «Авангард». Однако он уточнил, что можно совершенствовать внутренние параметры этого комплекса, его системы преодоления противоракетной обороны.

Конструктор также заявил, что после создания гиперзвуковых программ Россия находится вне конкуренции по этим технологиям.

«То, что мы впереди планеты всей — в этом никакой тайны нет», — считает генеральный директор НПО Машиностроения.

Научно-производственное объединение машиностроения, возглавляемое Леоновым, входит в «Корпорацию тактическое ракетное вооружение», а также является участником «Союзмаша».

Ранее стало известно, что фрегат российского Военно-морского флота «Адмирал Горшков» выполнит стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон» в начале лета 2021 года.