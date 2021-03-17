Сирия отражает атаку Израиля в небе над Дамаском

Сирийские военные отражают удары с воздуха по территории возле южной окраины Дамаска. Об этом сообщает агентство Sana.

По данным СМИ, на ракетную атаку сработала система противовоздушной обороны.

Там также отметили, что обстрел ведется со стороны Израиля.

В результате удалось сбить несколько ракет. При этом было слышно около четырех взрывов.

Ранее в феврале средства ПВО Сирии отразили израильскую ракетную атаку над Дамаском.