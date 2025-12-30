13-летнего футболиста реанимировали после сердечного приступа

13-летний футболист клуба «Дуэ» перенес сердечный приступ во время одного из матчей юношеского турнира, проходящего во Франции, сообщает RMC Sport.

По информации источника, юный игрок пережил остановку сердца.

«Он внезапно упал на поле во время игры», – заявил один из очевидцев произошедшего.

Находящиеся вблизи событий зрители смогли провести сердечно-легочную реанимацию и тем самым спасли футболиста. В настоящее время пострадавший находится в одной из больниц Лилля.

