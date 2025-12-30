Размер шрифта
13-летнего футболиста реанимировали после сердечного приступа

Во Франции 13-летнего футболиста спасли после остановки сердца
Алексей Майшев/РИА «Новости»

13-летний футболист клуба «Дуэ» перенес сердечный приступ во время одного из матчей юношеского турнира, проходящего во Франции, сообщает RMC Sport.

По информации источника, юный игрок пережил остановку сердца.

«Он внезапно упал на поле во время игры», – заявил один из очевидцев произошедшего.

Находящиеся вблизи событий зрители смогли провести сердечно-легочную реанимацию и тем самым спасли футболиста. В настоящее время пострадавший находится в одной из больниц Лилля.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Александр Мостовой исключил одного кандидата на пост тренера «Спартака».

