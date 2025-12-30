В Запорожской области начались работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, где электросети были повреждены в результате атак со стороны украинских военных формирований. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Значительная часть населенных пунктов Запорожской области, в том числе часть Мелитополя, подключены к электроснабжению. Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме. Прошу жителей области сохранять спокойствие, возможны кратковременные отключения в результате переключения сетей», — написал губернатор.

Балицкий также отметил, что объекты, имеющие стратегическое значение для жизнеобеспечения, подключены к резервным источникам питания. Для поддержания водоснабжения и обеспечения работы ключевой инфраструктуры используются генераторы.

До этого глава Запорожской области сообщил о том, что ВСУ нанесли свыше 20 ударов по энергетической системе региона, что привело к массовому отключению электроэнергии.

Ранее в Запорожской области произошло частичное отключение электроэнергии.