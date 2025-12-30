Размер шрифта
Новости. Общество

Россиянка пришла в налоговую и потребовала вернуть деньги

Жительница Карелии отдала мошенникам деньги и обратилась в налоговую за возвратом
В Карелии женщина лишилась крупной суммы из-за хитрой многоходовки мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Недавно жительнице Костомукши в мессенджере пришло сообщение якобы от ее коллеги. Та просила подтвердить личные данные для сверки баз между социальным фондом и работодателем. Женщина ничего не заподозрила и послушно перешла в чат-бот, боясь потерять пенсионные баллы.

Далее она получила уведомление, в котором говорилось, что ее учетная запись на «Госуслугах» скомпрометирована. Костомукшанка запаниковала и обратилась на оставленный тут же номер «горячей линии».

Лже-специалисты из техподдержки перевели женщину на «товарища Филиппова» из казначейства, которому она рассказала, что хранит деньги дома. Собеседник заявил, что это очень опасно, так как номера банкнот не учтены.

Следуя его инструкции, женщина перевела деньги по продиктованным реквизитам, а утром пришла в налоговую инспекцию за возвратом. Там она попыталась попасть на прием к конкретному специалисту, которого в городе никогда не было, и поняла, что ее обманули.

В результате общения с мошенниками россиянка потеряла более 600 тыс. рублей. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Пострадавшая призналась, что
что не раз слышала о распространенности дистанционных хищений, но не распознала подвох.

Ранее нижегородец продал квартиру по «схеме Долиной» и потребовал моральную компенсацию.

