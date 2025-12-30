Размер шрифта
Экс-игрок «Зенита» рассказал, кто выиграет от обмена Дивеева на Гонду

Экс-футболист Деменко: переход Дивеева – победа «Зенита»
Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о возможном обмене игроками между «Зенитом» и столичным ЦСКА, в результате которого в Санкт-Петербург отправится центральный защитник сборной России Игорь Дивеев, а ряды армейцев пополнит аргентинский форвард Лусиано Гонду.

«Считаю, что это очень хорошая сделка для «Зенита». Что касается ЦСКА — мне сложно сказать. Не совсем понимаю его логику, но для «Зенита» это будет хорошим обменом, удачной сделкой. Во-первых, российский игрок, во-вторых, игрок сборной. К тому же Дивеев достаточно нетравматичный, он уже проверен. Для «Зенита» тут одни плюсы», — отметил Деменко.

26-летний Дивеев провел в текущем сезоне за ЦСКА 16 матчей в Российской премьер-лиге, отыграв их от звонка до звонка и отметившись двумя забитыми мячами. В прошлом чемпионате на его счету пять забитых мячей в 26 встречах.

24-летний Гонду выходил в нынешнем сезоне в 14 играх РПЛ, не отметившись результативными действиями, но проводя на поле в среднем лишь 21 минуту. Аргентинец пришел в «Зенит» по ходу прошлого сезона и за 23 матча РПЛ, будучи игроком старта, забил десять мячей и сделал одну голевую передачу.

Ранее в футболе намерены изменить правило офсайда.

