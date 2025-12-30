Шведский журналист рассказал о радости от возвращения российских лыжников

Шведский журналист Людвиг Сван в интервью Sport24 заявил, что многие спортсмены искренне обрадовались возвращению россиян после почти четырехлетнего отстранения от международных стартов.

Сван отметил, что иностранные лыжники тепло приветствовали Савелия Коростелева, который успел выступить на первом этапе многодневки «Тур де Ски».

«Заметил, что многие лыжники после гонки приветствовали его и поздравили с отличным результатом. Похоже, в Тоблахе он всем очень нравится. Даже тем, кто не согласен с решением вернуть россиян на старты», — заявил Сван.

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее еще пятерых российских лыжников допустили к международным стартам.