Молчание Управления верховного комиссара ООН по поводу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина является покрывательством террористических действий Киева. Заявление постоянного представителя России при ООН в Женеве Геннадия Гатилова опубликовано на сайте постпредства РФ.

По его словам, подобное поведение является очередным подтверждением политической ангажированности верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Гатилов добавил, что Москва ожидает реакции и оценки действий украинской стороны от международной организации.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины попытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области (Валдай). Российские силы отразили атаку 91 украинского дрона. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.

В Кремле назвали действия Киева терактом, который направлен на срыв переговорного процесса. Москва сообщила о произошедшем США, и американский лидер Дональд Трамп пообещал, что произошедшее повлияет на подходы Вашингтона в работе с Зеленским. Как изменится переговорная тактика России после этой атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали цели на Украине после атаки на резиденцию Путина.