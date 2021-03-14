Военный эксперт перечислил критические недостатки британских танков

У британского танка «Челленджер-2» есть ряд критических недостатков, которые невозможно убрать в рамках нынешней платформы. Об этом РИА «Новости» заявил военный эксперт, главный редактор издания «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Он указал, что машина оснащена устаревшим нарезным орудием калибра 120 мл, которое недостаточно эффективно при стрельбе по сильно защищенным целям.

«Фактически оно малоэффективно против большинства современных танков во фронтальной проекции, где они имеют максимальную защиту», — сказал Мураховский.

Он отметил, что данный танк обладает низкой скорострельностью, особенно на пересеченной местности.

Эксперт также рассказал, что на «Челленджере-2» не установлен уже обычный для современных танков автомат сопровождения цели. Однако на всех российских машинах такой автомат есть. «А СУО Т-14 «Армата» не только автоматически сопровождает цели, он может их сам искать и идентифицировать без участия экипажа», — отметил Мураховский.

По его словам, британский танк также не обладает высокой подвижностью из-за удельной мощности в 19 лошадиных сил на тонну. При этом у последней версии российского Т-72Б3 удельная мощность превышает 24 лошадиные силы на тонну.