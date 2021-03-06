Пушилин: Украина готовится возобновить боевые действия в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина готовится возобновить боевые действия в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Сейчас там иностранные советники скапливаются, по нашим разведданным, это инструктора. То есть они готовят диверсантов, диверсионные группы — это сейчас основная угроза», — сказал Пушилин.

Он добавил, что Украина блокирует прохождение через линию соприкосновения международных гуманитарных конвоев, в том числе Международного комитета Красного Креста.

Ранее украинская делегация в трехсторонней контактной группе по Донбассу заявила, что предпримет «радикальные шаги», если Россия не признает себе стороной конфликта.