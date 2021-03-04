США отказались от участия в «вечных войнах»

Соединенные Штаты больше не будут участвовать в затяжных войнах, сообщается в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности», опубликованных Белым домом.

«Соединенные Штаты не должны и не будут участвовать в «вечных войнах», которые стоили тысячи человеческих жизней и триллионы долларов», – указано в документе.

Белый дом подчеркивает намерение положить конец «самой продолжительной войне Америки» в Афганистане и работать с зарубежными партнерами над сдерживанием противников и защитой своих интересов.

«Наше присутствие будет наиболее прочным в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе. На Ближнем Востоке мы увеличим наше военное присутствие до уровня, необходимого для разрушения международных террористических сетей, сдерживания агрессии Ирана и защиты других жизненно важных интересов США», – подчеркивает американская администрация.

Кроме того, в «Промежуточных стратегических наставлениях» отмечается намерение США вести диалог с Россией и Китаем по новым военным технологиям и сократить роль ядерного оружия в обеспечении национальной безопасности страны.