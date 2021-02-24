Зампостпреда России при ООН предложил сменить механизм возврата США в СВПД

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AP

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий управляемой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Россия видит необходимость в изменении механизма возврата США в сделку.

По его словам, американская сторона уже предприняла логичные и верные шаги в отношении Ирана по вопросу СВПД.

«Думаю, сейчас все ясно, ситуация прояснилась, когда США отозвали свое изначальное письмо, якобы запускающее восстановление санкций против Ирана. Мы все понимали, что восстановление не происходило — это было только в воображении наших американских друзей», — сказал Полянский.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Белый дом не будет снимать с Ирана санкции для проведения переговоров по «ядерной сделке».

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.