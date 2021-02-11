Зеленский прибыл в Донбасс с послами G7

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс с рабочей поездкой. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как уточнили в пресс-службе политика, вместе с ним регион посетили представители «Большой семерки».

В ходе рабочей поездки украинский лидер провел обсуждения с военнослужащими, а также был проинформирован о ситуации на передовой.

Ранее в офисе Зеленского обвинили Россию в попытках «давить на Украину».