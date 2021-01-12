Bloomberg сообщил о почти 900 дефектах в американских истребителях F-35

Концерн Lockheed Martin не устранил 871 дефект в американских истребителях пятого поколения F-35. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет испытательного управления Пентагона.

Как указано в документе, данные неисправности могут негативно влиять на боеготовность, возможности использования и обслуживания истребителя.

За 2020 год разработчикам F-35 удалось устранить только два дефекта. Всего после выпуска в 2018 году у самолета выявили 941 дефект.

Несмотря на недостатки истребителя, программа его создания нашла поддержку в Конгрессе США и у команды избранного президента страны Джо Байдена, пишет агентство.

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