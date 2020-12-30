Вооруженные силы РФ получили новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ

Два серийных модернизированных ударных вертолета Ми-28НМ поступили в Вооруженные силы РФ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«В рамках контракта на серийную поставку первые два новейших вертолета Ми-28НМ недавно были переданы армейской авиации, подписаны соответствующие акты приема-передачи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перегонка обоих бортов с завода изготовителя в Ростове на аэродром ожидается в ближайшее время. Перед поступлением техника пройдет испытания.

Ми-28НМ является высокоэффективным ударным вертолетом нового поколения, приспособленным для выполнения задач широкого спектра в любую погоду.

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