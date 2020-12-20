Минобороны России планирует построить на Курилах свыше 50 объектов

Замглавы Минобороны России Тимур Иванов заявил, что на Курильских островах планируется возведение 51-го сейсмостойкого объекта.

На сегодняшний день на островах введены в эксплуатацию более 25 различных сооружений.

«Все, что сейчас там строим, рассчитано на устойчивость при землетрясении магнитудой до девяти балов», — сказал Иванов в интервью «Российской газете».

Кроме того, на островах Итуруп и Кунашир уже сданы семь общежитий для личного состава. Еще одно планируется достроить в начале 2021 года.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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