Новейшая атомная подлодка «Казань» выполнила стрельбу в Белом море

Новейшая атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М» выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели в Белом море. Об этом информирует пресс-служба Северного флота 19 декабря, передает ТАСС.

«Головной корабль проекта «Ясень-М» - атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской цели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба была произведена из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных испытаний. Мишень была успешно поражена.

По данным пресс-службы, на очередной этап государственных испытаний «Казань» вышел в конце прошлой недели (7-13 декабря) со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту. Охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

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