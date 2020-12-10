В Баку проходит парад Победы

Парад Победы начался на площади Свободы в Баку, в нем принимают участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в параде примут участие более 3 тыс. военнослужащих, будут представлены до 150 единиц военной техники. Ожидается проход турецких военных.

На мероприятии присутствует турецкий лидер, который 9 декабря прибыл в Баку с двухдневным визитом.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. В результате боевых действий в том числе погибли мирные жители. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

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