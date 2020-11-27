В ВСУ оценили шансы «возвращения» Донбасса военным путем

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак считает, что Киев не в состоянии «вернуть» Донбасс исключительно военным путем. Об этом пишет украинское издание «Новое время».

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — сказал Хомчак.

Так, генерал перечислил причины невозможности проведения новой военной операции.

По его словам, в случае военного столкновения с войсками ДНР и ЛНР украинская армия понесет «серьезные потери». При этом он не исключил риск прямого вмешательства России.

Также, как считает Хомчак, операция вынудит Киев нарушить международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов.

Кроме того, украинское командование не исключает «выстрелов в спину» со стороны жителей Донбасса, который не поддерживают официальный Киев, добавил генерал.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Киев начал против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

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