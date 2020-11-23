Служба ООН по разминированию развернет миссию в Карабахе

Служба ООН по разминированию (UNMAS) вместе с другими подразделениями экстренно развернет миссию в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя операций ООН по поддержанию мира.

«Служба ООН по разминированию (UNMAS) в координации с другими подразделениями ООН и группой на месте работает над экстренным развертыванием в контексте оказания помощи со стороны ООН, о которой попросили стороны», — сказал представитель.

Подчеркивается, что в декабре начнется оценка потребностей на местах.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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