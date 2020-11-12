Посол Азербайджана объяснил крушение Ми-24 фразой «на войне как на войне»

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль Оглы прокомментировал крушение российского вертолета Ми-24 фразой «на войне как на войне», передает РИА «Новости».

«На войне как на войне – всякое может быть», — заявил дипломат.

Он также сообщил, что размер компенсации за сбитый Ми-24 пока не определен

«Азербайджанская сторона готова на все компенсации, которые нужно будет возместить и семьям, и государству, или военному ведомству. Пока это не определено», — рассказал дипломат.

Ранее стало известно, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Азербайджан признал вину в крушении вертолета и заявил, что сбил его случайно.

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