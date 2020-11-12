Посол Азербайджана: Баку считает конфликт в Карабахе урегулированным

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявил, что Баку считает конфликт в Нагорном Карабахе урегулированным, передает РИА «Новости».

В то же время, по мнению посла, понадобится время и много усилий, чтобы ситуация окончательно стабилизировалась.

«Это длительный процесс — в какой-то степени, может быть, и болезненный процесс — но путь один, другого пути нет. Это путь к миру, благополучию и процветанию», — сказал Бюльбюль оглы.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.

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