Алиев заявил, что Пашинян письмом к Путину признал поражение Армении в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Армении «нет оснований» просить военной помощи у России, поскольку Азербайджан проводит военные операции на своей признанной территории. Слова Алиева передает РИА «Новости».

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросил начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности Армении.

«Это письмо на самом деле — признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований», — сказал Алиев, отметив, что «на территории Армении никакие операции не проводятся».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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