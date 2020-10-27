Армения заявила об обстреле Азербайджаном погранзаставы на границе с Ираном

Министерство обороны Армении заявило об обстреле азербайджанскими вооруженными силами армянской пограничной заставы на границе с Ираном. Об этом написала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

По ее словам, инцидент произошел утром 27 октября с 10.00 до 10.15 (09.00 – 09.15 мск). Азербайджанская армия произвела обстрел с помощью беспилотников (один из них упал на армянской территории) и ракетно-артиллерийских средств.

«Минобороны Армении констатирует, что будет вынуждено нанести ответные удары по азербайджанским силам», — подчеркнула Степанян.

Ранее госдеп США заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам переговоров объявили о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе. Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник, 26 октября, в 08.00 (07.00 мск).

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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