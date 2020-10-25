Алиев заявил о поставках зарубежного оружия в Армению

У Азербайджана есть данные об интенсивных поставках оружия в Армению из-за рубежа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на оперативном совещании. Об этом сообщается на сайте главы республики.

«Самое современное оружие отправляется в Армению каждый день. У нас есть список этого оружия. У нас есть вся информация о рейсах, когда, куда, из какого города они вылетели и когда прилетели в Ереван», – рассказал президент.

При этом, по его мнению, Армения является бедной страной и не может позволит себе приобретение этого вооружения.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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