Глава МИД Армении сообщил об обсуждении вопроса о размещении миротворцев в Карабахе

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что вопрос размещения миротворцев в Нагорном Карабахе обсуждается. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Миротворцы – это тот вопрос, по которому мы должны консолидировать наши усилия, устранить риски, мешающие устойчивому прекращению огня», — сказал Мнацаканян, выступая в Вашингтоне.

В пятницу, 23 октября, армянский министр в ходе своего рабочего визита в США провел переговоры с американским госсекретарем Майком Помпео.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.