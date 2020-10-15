Алиев назвал самый приемлемый путь решения конфликта в Карабахе

Самым приемлемым путем решения конфликта в Нагорном Карабахе является военно-политический путь, уверен президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом он заявил в интервью турецкому каналу NTV.

В настоящее время конфликт находится на стадии военного разрешения, после которого должен начаться дипломатический процесс, отметил глава государства. По его словам, исключительно военным путем ситуация разрешиться не может, после активных столкновений нужно будет задуматься о мирном соглашении.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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