Баку заявляет о напряженной ситуации в Карабахе

Ситуация на линии фронта в Нагорном Карабахе в ночь на среду, 14 октября, оставалась напряженной. Об этом сообщает минобороны Азербайджана, передает «Интерфакс».

Отмечается, что ВС Армении атаковали позиции азербайджанской армии и в результате принятых мер были отбиты с потерями.

Минобороны Азербайджана утверждает, что было ликвидировано пять танков Т-72, три БМ-21 «Град» ЯРС, один ЗРК «Оса-АКМ», одна ПДМ-2, одно зенитное орудие КС-19, две гаубицы Д-30 и несколько единиц автомобильной техники армянских вооруженных сил.

Также азербайджанская сторона заявляет, что территория Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов с утра среды вновь подверглась артиллерийскому обстрелу. Принимаются ответные меры.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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