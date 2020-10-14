Баку заявляет о напряженной ситуации в Карабахе
Ситуация на линии фронта в Нагорном Карабахе в ночь на среду, 14 октября, оставалась напряженной. Об этом сообщает минобороны Азербайджана, передает «Интерфакс».
Отмечается, что ВС Армении атаковали позиции азербайджанской армии и в результате принятых мер были отбиты с потерями.
Минобороны Азербайджана утверждает, что было ликвидировано пять танков Т-72, три БМ-21 «Град» ЯРС, один ЗРК «Оса-АКМ», одна ПДМ-2, одно зенитное орудие КС-19, две гаубицы Д-30 и несколько единиц автомобильной техники армянских вооруженных сил.
Также азербайджанская сторона заявляет, что территория Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов с утра среды вновь подверглась артиллерийскому обстрелу. Принимаются ответные меры.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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