Более 670 неразорвавшихся снарядов обнаружены в Степанакерте

Свыше 670 неразорвавшихся снарядов обнаружены в Степанакерте с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на инфоцентр Карабаха.

Саперы продолжают работу по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся бомб и мин, сообщили в инфоцентре.

Уточняется, что только в Степанакерте уже обнаружены 673 ракетных, ударных и кассетных боеприпаса. Неразорвавшиеся боеприпасы были перевезены в безопасное место и уничтожены.

Отмечается, что снаряды были в основном турецкого и израильского производства.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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