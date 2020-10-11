Азербайджан сообщает об обстреле специального полка ВС Армении
Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары с воздуха по подразделениям 41-го специального артиллерийского полка армянской армии, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на заявление азербайджанского министерства обороны.
По данным азербайджанской стороны, армянская армия понесла значительные потери в живой силе и военной технике.
9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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