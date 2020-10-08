При обстреле церкви в Карабахе пострадал российский блогер
Во время обстрела собора Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в карабахском городе Шуши пострадал российский блогер Юрий Котенок, ведущий Telegram-канала «Военкор Котенок». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный пресс-центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики «Арцах».
Там уточнили, что помимо Котенка, также получили легкие ранения еще один его коллега-журналист, а также их сопровождающий.
Как сообщалось, состояние блогера оценивается как тяжелое. В настоящее время россиянина оперируют врачи.
Ранее стало известно, что 8 октября ВС Азербайджана два раза обстреляли собор Казанчецоц в карабахском городе Шуши, в результате чего пострадали российские журналисты.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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