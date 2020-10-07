Армения заявила о возобновлении обстрела Степанакерта
Города Степанакерт и Шуши в непризнанном Нагорном Карабахе снова подверглись обстрелу, написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.
«Шуши и Степанакерт снова подверглись обстрелу», — написал Ованнисян.
Днем в среду сообщалось, что Азербайджан начал обстрел Степанакерта.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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