В центр Минска ввели военную технику

В центр Минска ввели бронетехнику для охраны городской резиденции белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Около 10 БТР были замечены в центре города. Они въезжают на территорию Дворца независимости рядом с площадью Государственного флага.

Также там припаркована военная техника и автомобили, перевозящие колючую проволоку. Площадь оцеплена двойным кольцом милиции и военных.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ГУВД Минска подтвердило использование слезоточивого газа в присутствии детей

— В Минске на протестной акции правоохранители задержали 11 человек