Армения сообщила о ранении 10 спасателей в Степанакерте после обстрела

Здание спасательной службы Нагорного Карабаха подверглось обстрелу азербайджанских вооруженных сил. Ранения получили 10 спасателей, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр при правительстве Армении.

«В результате обстрела ВС Азербайджана Степанакерта в Спасательной службе Арцаха есть 10 раненых. Их жизни находятся вне опасности», — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что при обстреле здание службы оказалось частично разрушено. Также пострадали припаркованные рядом автомобили.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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