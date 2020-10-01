Армения сообщила о продолжении артиллерийских боев в Карабахе

Минобороны Армении уведомило о том, что после полудня в четверг, 1 октября, в Нагорном Карабахе продолжают идти интенсивные артиллерийские бои. Об этом в своем Facebook написала пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян.

Она сообщила, что артиллерийские бои в настоящее время идут вдоль всей линии.

«Инициатива на фронте находится в руках армянских вооруженных сил. Огневые точки противника подавляются», — написала Степанян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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