Армения сообщила о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
Минобороны Армении уведомило о том, что после полудня в четверг, 1 октября, в Нагорном Карабахе продолжают идти интенсивные артиллерийские бои. Об этом в своем Facebook написала пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян.
Она сообщила, что артиллерийские бои в настоящее время идут вдоль всей линии.
«Инициатива на фронте находится в руках армянских вооруженных сил. Огневые точки противника подавляются», — написала Степанян.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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