Посол Азербайджана в РФ: Баку не ставил вопрос об изгнании армян из Карабаха

Посол Азербайджана в России Поллад Бюльбюль-оглы заявил, что власти страны никогда не поднимали вопрос изгнания армянского населения с территорий непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Азербайджан никогда не ставил вопроса изгнания армян из Карабаха», — подчеркнул Бюльбюль-оглы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о существовании угрозы существованию армянского народа в условиях боевых действий.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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