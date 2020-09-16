Су-27 вылетел на перехват самолета-разведчика Британии над Черным морем
Ника Пикекатлет
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Российский истребитель Су-27 вылетел на перехват британского самолета-разведчика над акваторией Черного моря. Об этом сообщает ТАСС.
В Национальном центре управления обороной России уточнили, что воздушная цель, которая направлялась к российской госгранице, была идентифицирована как британский стратегический самолет-разведчик RC-135.
Там уточнили, что истребитель вернулся на аэродром базирования после того, как иностранный самолет выполнил разворот.
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