В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Бурное обсуждение в сети среди японцев вызвала статья, где рассматривается вопрос принадлежности южных Курильских островов.

Материал был опубликован на сайте Yahoo News Japan. В нем рассматривается решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ уйти в отставку. Автор статьи увидел в реакции России на это событие скрытый элемент давления на будущего премьера страны при сохранении базового японского подхода «сначала решение вопроса о принадлежности южных Курильских островов, потом мирный договор».

Некоторые пользователи допустили крайне резкие высказывания в адрес России.

«Не хотят возвращать острова — не надо! Никаких переговоров с русскими! Подождем, пока Россия сама не загнется!», — написал один из читателей издания.

Многие выразили мнение, что решить этот вопрос можно только войной. «Россию можно будет победить, если ударить ядерными ракетами, ну если не по ее столице, то хотя бы по военным базам», — высказался другой комментатор.

Некоторые предложили новому премьеру Японии примкнуть к Западу и приложить все силы к международной изоляции России и санкциям против нее.

Нашлись и те, кто считает, что Японии никогда не удастся вернуть спорные территории.

Москва и Токио уже не одно десятилетие пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов, которые после окончания противостояния вошли в состав СССР.

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