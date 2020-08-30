В Афганистане два человека погибли при взрыве бомбы

В Афганистане в провинции Гильменд взорвалась придорожная бомба, из-за чего погибли два мирных жителя, заявил глава района Айуб Омар Омари. Об этом пишет РИА «Новости».

Как он рассказал, взрыв произошел рано утром, когда по дороге ехал гражданский автомобиль. Оба погибших были владельцами магазинов.

В Афганистане идет противостояние между правительственными силами и движением «Талибан» (организация запрещена в России). Движение захватило значительные земли в сельских районах и начало атаковать крупные города.

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