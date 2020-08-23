Лавров: российские ракеты защитят от всех угроз

Ракеты, разрабатываемые в России, защитят страну от всех угроз, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом пишет РИА «Новости».

«Те новые вооружения, о которых уже объявлено, и те новые вооружения, над которыми работают наши соответствующие конструкторские бюро, будут гарантированно обеспечивать неуязвимость территории нашей страны от угроз, которые будут вокруг нас создаваться», — сказал Лавров.

Министр отметил, что, к сожалению, в последнее время появляется немало таких вызовов.

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