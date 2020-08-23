Турция заказала у России вторую партию С-400
Россия и Турция подписали контракт на поставку второй партии систем ПВО С-400. Об этом сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает «Интерфакс».
Тем не менее, Москве и Анкаре предстоит обсудить финансовую реализацию этого контракта, добавил Михеев.
Как сообщалось, решение Турции о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.
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