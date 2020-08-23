Турция заказала у России вторую партию С-400

Россия и Турция подписали контракт на поставку второй партии систем ПВО С-400. Об этом сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает «Интерфакс».

Тем не менее, Москве и Анкаре предстоит обсудить финансовую реализацию этого контракта, добавил Михеев.

Как сообщалось, решение Турции о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Наказание за «Триумф»: США забирают у Турции F-35

— Нож в спину: Турция выпускала компоненты F-35 для США

— Россия подписала новые оружейные контракты на $5 млрд в 2020 году