СМИ узнали, что военные Франции уничтожили террористов на границе Мали
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Французские военные в рамках операции «Бархан» уничтожили террористическую группировку на границе Мали и Нигера. Об этом сообщает Malivox.
По данным СМИ, цели были обнаружены в понедельник, 17 августа, при помощи дрона. ВВС Франции нанесли удар двумя истребителями Mirage 2000 по месту в районе Липтако.
Летательные аппараты были подняты с базы в столице Чада, город Нджамене.
Портал уточняет, что в данном районе чаще всего замечена активность исламских террористических группировок.
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