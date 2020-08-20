Трамп заявил, что США практически вывели войка из Ирака

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в основном вышли из Ирака, передает ТАСС.

По словам Трампа, в Ираке сейчас остаются очень мало военнослужащих.

«Мы закончим эти бесконечные войны, нелепые бесконечные войны. Это было худшее решение в истории нашей страны», — заключил президент США.

США и их союзники ввели свои войска в Ирак в 2003 году с целью свержения правительства Саддама Хусейна. Американские войска были официально выведены в 2011 году. Однако после начала гражданской войны в Сирии и территориальной экспансии Исламского государства (организация запрещена в России) американские власти приняли решение о возвращении войск в Ирак в 2014 году.

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