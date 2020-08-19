В Белоруссии заявили о стабильной обстановке на госгранице

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии генерал-майор Анатолий Лаппо рассказал о ситуации на государственной границе республики.

и стабильной. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.

По его словам, сегодня страна находится «в сложной ситуации».

Мы все являемся свидетелями того, как легко наша мирная и спокойная жизнь может быть нарушена. Однако при всей напряженности момента обстановка на белорусской границе стабильна и контролируема», — заявил Лаппо.

Ранее президент Александр Лукашенко поручил военным республики усилить охрану государственной границы страны.

15 августа Лукашенко заявил, что на границах республики с Польшей и прибалтийскими странами наращивается военный контингент. Во вторник, 18 августа, он привел вооруженные силы на западных границах республики в полную боевую готовность.

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