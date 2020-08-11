Украина намерена стать основным партнером НАТО в Черном море

Украина хочет быть основным партнером НАТО в Черном море. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Такое заявление она сделала в ходе встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

По словам Стефанишиной, Украина готова стать основным партнером НАТО в обеспечении безопасности в Черном море.

«В рамках программы расширенных возможностей НАТО, партнером которой недавно стала Украина, мы надеемся на активизацию совместных усилий для обеспечения безопасности в черноморском регионе, а также на тесное сотрудничество по преодолению гибридных угроз», — указано в сообщении.

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