В Британии обвинили Россию и Китай в развязывании «Звездных войн»

В Великобритании Россию и Китай обвинили в развязывании «Звездных войн». Об этом сообщает издание Financial Times.

В статье отмечается, что РФ и КНР пытаются превратить околоземное пространство в территорию новых «Звездных войн».

Так, авторы упомянули один из российских спутников, который якобы выполнял в космосе секретную миссию. По их словам, в рамках испытаний в сторону атмосферы Земли спутником была выпущена ракета.

При этом, как уверяют журналисты, США на протяжении долгого времени следят за спутником России — «Космос-2543». Издание утверждает, что этот аппарат якобы приближался на опасное расстояние к американскому военному спутнику.

Россия, в свою очередь, ответила, что каких-либо военных испытаний в космическом пространстве не проводилось.

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